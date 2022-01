Britse premier Johnson opnieuw onder vuur voor verjaardagsfeestje tijdens eerste lockdown

Een bron laat aan de Britse openbare omroep BBC weten dat het cakegebeuren was georganiseerd door Carrie Symonds, toen nog de verloofde en intussen de echtgenote van Boris Johnson. Diezelfde bron laat verstaan dat er geen sprake was van social distancing.

Minister van Omgeving George Eustice van zijn kant spreekt volgens de BBC eerder van een tiental aanwezigen in plaats van 30. "Ik heb begrepen dat het letterlijk ging om verjaardagscake die op het einde van de werkdag werd opgediend. Ik denk niet dat dat echt een feestje is zoals mogelijk wel het geval is in de meer ernstige aantijgingen die worden onderzocht." Door de nieuwe onthulling luidt de roep om Johnsons ontslag in elk geval weer luider. Eind deze week wordt het onderzoeksrapport naar eerdere feestjes in Downing Street 10 verwacht.