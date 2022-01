Grote opknapbeurt voor kasteel van Loppem, waar na WO I tot algemeen enkelvoudig stemrecht is beslist

Momenteel zijn er baggerwerken bezig in de kasteelvijver. Ook de moestuinmuur wordt gerestaureerd, net als de grotten en ijskelder. Hoewel het kasteel in privé-bezit is, vindt de Vlaamse regering het niet meer dan logisch om de kosten mee te helpen dragen. “Het historisch belang van dit kasteel is enorm, maar het is ook een erfgoedparel”, zegt Diependaele, “Het is dus logisch dat Vlaanderen daartoe bijdraagt. Erfgoed is een beetje de materiële uitdrukking van onze identiteit. Het vertelt ons verhaal. En daar moeten we als overheid zorg voor dragen”. De gemeente Zedelgem en de Vlaamse regering investeren samen 300.000 euro in de renovatie.