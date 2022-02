Gespecialiseerde firma bestrijdt klopkevers in Sint-Sulpitiuskerk in Diest

Wanneer de klopkever (in de volksmond ook wel houtworm genoemd red.) nog een larf is, boort het dier gaatjes in hout en maakt daarbij soms een kloppend geluid. Op die manier kunnen ze veel schade toebrengen aan de kunstwerken en altaren in de kerk. "Ze zijn niet echt zichtbaar en misschien zijn een aantal kevers intussen al uitgevlogen, maar we moeten zeker zijn dat ze verdreven zijn. Daarom vernevelen ze een speciaal product om de kevers te bestrijden", legt priester Felix Van Meerbergen uit.