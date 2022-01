Lier herdenkt auteur en kunstenaar Felix Timmermans 75 jaar na zijn dood

Er was dus genoeg inspiratie voor een nieuwe wandeling rond Felix Timmermans. Die is "Alleen de dingen zingen" genoemd, naar een van zijn gedichten. Ze wordt vanaf april aangeboden via de toeristische dienst. "Gisteren werd de wandeling al eens uitgetest, maar ik ben door de coronasituatie vroeger moeten vertrekken", vertelt Verwaest. "Dat is treffend eigenlijk, want Timmermans heeft de Spaanse Griep meegemaakt en erover geschreven", lacht hij.