Maasmechelen geeft de bomen in Eisden-Tuinwijk een paspoort

De gemeente Maasmechelen wil een beleidsplan rond de laanbomen in Eisden-Tuinwijk opmaken. Daarom wordt de toestand van die bomen in kaart gebracht, onder meer met videobeelden. Een expert moet ook nagaan of er bomen ziek zijn en hoe die verzorgd moeten worden. "Op basis van deze informatie wordt het beheer van de laanbomen bepaald: welke bomen dienen geveld te worden en moeten worden vervangen, welk onderhoud is nodig, welke bomen kunnen blijven staan?"