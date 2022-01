Viroloog Marc Van Ranst snoeihard voor "zelfbesmetting" Pieter Loridon: "Oliedom, je kan er van sterven "

"Dit is erg dom en druist in tegen elke richtlijn", zegt viroloog Marc Van Ranst op Radio 2 Antwerpen. "In Tsjechië had de zangeres Hana Horka hetzelfde briljante idee. Ze is zondag aan covid overleden. Je hebt met dat speeksel geen enkel idee hoeveel viruspartikels je in je lichaam brengt. Die dosis kan waanzinnig hoog zijn waardoor je ernstig ziek wordt. Zeker als je zoals Loridon niet gevaccineerd bent."