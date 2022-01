Meer dan 165.000 bezoekers voor tentoonstelling van David Hockney in Bozar

De expo met het werk van David Hockney in Brussel heeft meer dan 165.000 bezoekers over de vloer gekregen. Dat laat organisator Bozar weten. Dat is uitzonderlijk veel, omdat door de pandemie maar een beperkt aantal mensen tegelijk werd toegelaten. Zeker tijdens de weekends was de expo regelmatig uitverkocht. De laatste dagen bleef Bozar open tot middernacht. De 84-jarige Britse kunstenaar is een van de duurste nog levende kunstenaars.