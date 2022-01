Meteoor gespot in regio Leuven: "Felle flits, maar brokstuk was hooguit een paar decimeter groot"

Zeldzaam zijn meteoren niet. Maar veel hangt af van het weer. Dat bepaalt grotendeels of je die felle lichtflits zoals die van vrijdagavond kan zien of niet. "Er kwamen waarnemingen vanuit heel Vlaanderen, maar in het zuid-oosten van ons land heeft bijvoorbeeld niemand iets gezien omdat het daar toen bewolkt was", vertelt Mollet.

Hoewel zo'n lichtgevende, vallende ster vaak erg dichtbij lijkt te komen, is dit brokstukje waarschijnlijk ter hoogte van de Franse stad Dijon de dampkring van de Aarde binnengedoken. "We weten nog niet of er ook nog een stukje op het aardoppervlak terecht is gekomen of dat alles verdampt is. We wachten daarover nog een paar onderzoeken af van de Franse collega's." Een jaar geleden gebeurde precies hetzelfde, maar dan veel dichter bij huis, tussen Aalst en Dendermonde. "Daar zijn mensen toen ook op zoek gegaan naar een stukje meteoriet, maar dat is altijd zoeken naar een naald in een hooiberg."