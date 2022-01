CHECK - Ja, je kan een hartspierontsteking krijgen na coronavaccin (maar dat is enorm zeldzaam)

Heel wat mensen zijn ongerust over de kans op een hartspierontsteking na vaccinatie met Moderna of Pfizer. Er duiken hier en daar ook getuigenissen op van mensen die stellen dat ze dit hebben meegemaakt. Toch is de kans op "myocarditis" door een coronavaccin zeer zeldzaam. Meer nog: je hebt er meer kans op na een natuurlijke besmetting. We leggen het uit in een korte video.