Nergens méér publieke laadpunten voor elektrische auto's dan in Gent (en stad wil er nog dik 1.000 bij)

Gent mag dan wel de meeste laadpunten hebben, het is volgens schepen Watteeuw geen reden om achterover te gaan leunen. "Als je vergelijkt met de Nederlandse steden zijn daar ongelooflijk veel meer laadpunten. We moeten er nog zwaar in investeren om tegemoet te komen aan de overgang naar elektrische mobiliteit."

Let wel, het aantal laadpunten is het aantal stekkers. Dat komt niet overeen met het aantal laadpalen, want sommige palen hebben 1 stekker, terwijl andere er meerdere hebben. Onlangs opende elektriciteitsproducent Engie nog een snellaadpunt op windenergie in het Gentse havengebied.