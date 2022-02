Nieuwe streekmarkt met 100 procent West-Vlaamse producten in Oudenburg

Ongeveer 400 West-Vlaamse producenten zijn voor 't eerst uitgenodigd om daar hun ambacht of lekkernij te komen voorstellen aan het grote publiek. "De provincie West-Vlaanderen steunt heel wat ondernemers, ambachtslui en landbouwers door hen het label "100% West-Vlaams" toe te kennen. We hebben die producenten allemaal uitgenodigd", gaat Dumarey verder.

Zo'n 50 West-Vlaamse lokale handelaren hebben reeds toegezegd. "Maar we zien het nog grootser, dus daarom doen we nu deze oproep. Iedere West-Vlaamse producent kan contact opnemen met onze dienst Lokale Economie. We hebben voldoende ruimte voor een grote streekmarkt en we kunnen het, afhankelijk van de inschrijvingen, nog zeker gaan uitbreiden", besluit de burgemeester.