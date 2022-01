Nieuwpoort start procedure in kortgeding tegen zeeboerderij van Colruyt Group

De stad Nieuwpoort spant een kortgedingprocedure aan bij een burgerlijke rechtbank tegen de Colruyt Group die een zeeboerderij voor de kust van de gemeente bouwt om mosselen, oesters en zeealgen te kweken. De vergunning is in 2020 goedgekeurd door toenmalig minister voor de Noordzee Philippe De Backer (Open VLD), maar daar is Nieuwpoort allesbehalve blij mee.