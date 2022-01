Nieuwe noodkreet om quarantaineregels in scholen aan te passen: "Onhoudbaar, we zijn feitelijk scholen aan het sluiten"

De Bruyckere ziet vooral in het secundair onderwijs de cijfers snel stijgen. Waar 2 procent van de leraren in het lager onderwijs aangeven dat hun school is gesloten, is dat bij de leraren uit het middelbaar onderwijs 7 procent.

Dezelfde trend stelt ook Stefan Grielens, directeur van het Vrij CLB Netwerk, vast. “We zien het aantal besmettingen in de scholen eigenlijk al sterk stijgen sinds de jaarwisseling, toen de omikron dominant werd. Maar een stijging zoals we die nu zien in het secundair onderwijs, zagen we niet eerder. Vooral de voorbije week zagen we een exponentiële stijging.”