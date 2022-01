In één week tijd meer dan 3.500 bestuurders geflitst aan werf op E314 in Maasmechelen

Bij de start van de werkzaamheden in Boorsem had de wegpolitie strenge controles aangekondigd. Want omwille van de veiligheid mag er ter hoogte van de werkzaamheden maar 70 kilometer per uur gereden worden. De afgelopen week werden daar al 3.500 bestuurders betrapt op een te hoge snelheid. Een bestuurder werd zelfs geflitst aan een snelheid van 138 kilometer per uur.