Opvallend veel zeehondenpups op onze stranden (maar blijf vooral uit hun buurt)

"Hoe lief ze er ook uitzien, het is wel belangrijk om ze met rust te laten", zegt Jonathan Meul, dierenverzorger in Sea Life Blankenberge. “Als ze geen uitwendige verwondingen hebben of als ze op hun zijkant liggen met hun staart en hoofdje in de lucht wil dat zeggen dat ze in gezonde conditie verkeren en er liggen om uit te rusten. Het zijn heel gevaarlijke beestjes die ferm kunnen bijten en krabben. Ze kunnen ook ziektes overbrengen op de mens. Dus één tip: hou zeker en vast voldoende afstand”, waarschuwt de dierenverzorger.