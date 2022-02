Prinsbeemden in Kuringen krijgt uitkijktorens en vlonderpad

Op dit moment overlegt de stad Hasselt met met de Vlaamse Milieumaatschappij en het Agentschap Natuur en Bos over de werken in het park. Schepen voor Parken en Groen Derya Erdogan (Groen): “Naast een vlonderpad in de natste stukken, zal er ook een vistrap komen en twee uitkijkpunten. Wij hebben in maart vorig jaar een nieuwe lus aangelegd in het park en die is al toegankelijk. Het is de bedoeling dat er nog extra lussen komen.”