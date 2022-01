Belgisch-Oekraïense Iryna over Russische dreiging: "Wij horen het woord 'oorlog' al acht jaar" 

"De berichtgeving wordt niet positiever", beaamt ook Iryna Zbrozhek, die de situatie op de voet volgt. Zelf woont ze al 20 jaar in België, maar ze heeft nog veel vrienden en familie in het Oost-Europese land. "De laatste dagen praat ik veel over de situatie met mijn familie en vrienden. Je kan er niet omheen. De spanning is er, iedereen voelt dat uiteraard en het is ook overal in het nieuws", vertelt ze in "De wereld vandaag" op Radio 1.