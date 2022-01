Rechter verbiedt uitzending reeks "De kasteelmoord" op VTM

VTM zegt het bijzonder jammer te vinden dat de rechter de zender niet gehoord heeft en dat dit uitzendverbod pas de dag van de uitzending van de eerste aflevering is uitgesproken.

"De Kasteelmoord" is een journalistieke hervertelling van de kasteelmoord, één van de meest besproken moordzaken van het afgelopen decennium, meldt VTM in een persbericht. Tien jaar na de feiten reconstrueren de makers het onderzoek naar de moord op Stijn Saelens en houden ze de rol van de media tegen het licht. Ook de werking van het gerecht en de advocatuur in deze zaak komen aan bod.

VTM zegt de beschikking van de rechtbank te eerbiedigen en de reeks dus niet uit te zenden in afwachting van een uitspraak van de kortgedingrechter.