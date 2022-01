Nee, extreemlinkse relschoppers op coronabetoging in Brussel waren geen vermomde fascisten

De groep draagt een spandoek met "Manu, tu n'auras pas l'Alsace et la Lorraine", dat is een verwijzing naar een oud Frans verzetslied uit de Frans-Duitse oorlogen van de 19e eeuw. Manu verwijst naar president Emmanuel Macron natuurlijk. Een kleinere slogan op het spandoek zegt "Là où commence l'Etat, la liberté individuelle cesse, et vice versa". Deze quote is van Mikhail Bakoenin, een Russische anarchistische denker. Het logo is een duif die een molotov-cocktail vasthoudt.