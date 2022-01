School in Hoboken schaft uniform af: "Geeft ouders wat financiële ademruimte"

Zowel de lagere school Sint-Agnes als het middelbare Sint-Agnesinstituut in Hoboken schaft volgend schooljaar het uniform af. In het middelbaar moest enkel de eerste graad nog in donkerblauwe, zwarte of witte kleren naar school komen. In de lagere school dragen kinderen allemaal hetzelfde truitje. Qua broek of rok zijn ze vrij. Maar die kledingvoorschriften verdwijnen vanaf volgend schooljaar.