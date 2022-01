Staatsgreep aan de gang in Burkina Faso: “President Kabore opgepakt door militairen”

In Burkina Faso is president Roch Kabore opgepakt door militairen en wordt hij vastgehouden in een militair kamp, dat hebben verschillende bronnen binnen de veiligheidsdienst en diplomatie gemeld. De president van het West-Afrikaanse land werd gearresteerd nadat er ’s nachts hevige vuurgevechten hebben plaatsgevonden, nabij het presidentiële paleis in de hoofdstad Ouagadougou.