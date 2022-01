Steltenlopers uit Merchtem voor 7e keer naar wereldtentoonstelling: "Anderhalve meter afstand lukt perfect op stelten" 

Het spreekt voor zich dat de Merchtemse trots enorm uitkijkt naar het nieuwe avontuur. "Dit wordt onze eerste grote trip sinds de coronacrisis", vertelt voorzitter Roger Daelemans. "We zijn er klaar voor en hunkeren ernaar om weer stevig te kunnen optreden." Al zal er tijdens de reis ook tijd zijn voor ontspanning. "We hebben twee vrije dagen ingepland om een bezoek te brengen aan Dubai en Abu Dhabi. Het is daar nu heerlijk zomerweer, dus we kijken ernaar uit."

Ook in Dubai gelden er strenge coronamaatregelen. "We moeten ons natuurlijk laten testen op de dag voor vertrek, ons CST-ticket op zak hebben en ter plaatse zullen we overal ons mondmasker moeten dragen. Anderhalve meter afstand bewaren wordt sowieso geen probleem op stelten", lacht de voorzitter.

De steltenlopers waren er in het verleden ook al bij op de wereldtentoonstellingen in Osaka (Japan), Zaragossa (Spanje), Hannover (Duitsland), Aichi (Japan), Shanghai (China) en Milaan (Italïe). Het vertrek is voorzien op zondag 30 januari en op maandag 7 februari landen ze opnieuw in België. Op zaterdag 5 februari zullen koning Filip en koningin Mathilde een bezoek brengen aan het Belgische paviljoen.