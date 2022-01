Vulkaanuitbarsting bij Tonga was honderden keren krachtiger dan atoombom op Hiroshima, vulkaaneiland zo goed als weg

Het was meteen duidelijk dat het om een bijzonder zware beving ging. De NASA heeft nu proberen te berekenen hoeveel kracht is vrijgekomen en komt tot duizelingwekkende cijfers. De uitbarsting zou honderden keren krachtiger geweest zijn dan de atoombom op de Japanse stad Hiroshima, op het einde van de Tweede Wereldoorlog.



De impact van de atoombom op Hiroshima in augustus 1945 werd vergeleken met 15.000 ton van de springstof TNT. "Het is een voorlopige schatting, maar we denken dat de energie die vrijkwam bij de uitbarsting het equivalent had van 4 tot 18 miljoen ton TNT", zegt NASA-wetenschapper Jim Garvin. Zowat 300 tot 1.200 keer meer dus.

Een record is dat evenwel niet. Volgens schattingen was de uitbarsting van Mount St. Helens in 1980 goed voor een kracht van 24 megaton (of 24 miljoen ton) TNT, en die van de Krakatau in 1883 zowat 200 megaton.