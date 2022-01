De vrouw die het lot van de Britse premier Boris Johnson in handen heeft: wie is topambtenaar Sue Gray?

Johnson kondigde zelf aan dat er een onderzoek komt naar wat er precies allemaal gebeurd is, maar enkele van zijn partijleden hebben niet zo lang gewacht om openlijk zijn ontslag te eisen. Onder hen ook David Davis, oud-minister en zwaargewicht binnen de Conservatieve Partij. Hij riep Johnson vorige woensdag in het Lagerhuis op om de eer aan zichzelf te houden. Hij deed het met een zin die ooit gericht was tot Neville Chamberlain: "In Godsnaam, ga".

De meeste Conservatieven hebben echter iets meer geduld en willen eerst duidelijkheid over wat er precies gebeurd is op die vermoedelijke feestjes. Ze wachten daarom het interne onderzoek af, dat op dit moment gevoerd wordt door topambtenaar Sue Gray. Volgens de Britse openbare omroep BBC is het langverwachte rapport ondertussen klaar en zou het vandaag - sowieso wel pas na het vragenuurtje - al kunnen worden voorgesteld, al is dat niet zeker.