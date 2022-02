Thuiszorgorganisatie zoekt meer dan 200 poetshulpen. "Wie wil kan meteen aan de slag, sollicitatiebrief of CV zijn niet nodig"

De vraag naar poetshulpen in de regio Oudenaarde is bijzonder groot, zorgorganisatie vzw i-mens heeft er in de regio maar liefst 234 nodig. De poetshulpen kunnen aan de slag in de thuiszorg of met dienstencheques. Poetshulp is een knelpuntberoep en bedrijven doen er alles aan om medewerkers te vinden. I-mens startte vandaag daarom met een opmerkelijke aanwervingscampagne: de kandidaat-poetshulpen mogen in het kantoor in Oudenaarde hun gegevens achterlaten en hoeven geen CV in te dienen of een sollicitatiebrief te schrijven.