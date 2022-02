Tom Dice is artistiek ambassadeur van Eeklo

Dat Dice betrokken is bij wat in de stad gebeurt blijkt uit zijn engagement om in de gemeentepolitiek te stappen. In 2018 kwam hij op voor de partij Groen. Hij zit niet in de gemeenteraad, maar is nog wel begaan met wat er gebeurt. De werken aan de N9 bijvoorbeeld, die vandaag zijn gestart, juicht hij toe. De Leopoldlaan is nu eenrichtingsverkeer. Dat is nodig om dat stukje N9 te kunnen heraanleggen. Alleen het verkeer richting Maldegem kan nog door. De werken zullen anderhalf jaar duren. "Het is heel belangrijk dat de ring rond Eeklo er komt", zegt Dice, "en dat de vrachtwagens niet meer door het centrum moeten en geen auto's meer langs de markt. Dn wordt het nog 20 keer gezelliger dan het al is."