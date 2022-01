Organisator coronabetoging verdedigt keuze voor extreme sprekers: "Geen filtering, laat mensen zelf nadenken"

Tom Meert, die zegt dat hij zelf geen antivaxer is, verdedigt de keuze voor die sprekers. "Als je een open debat wil, moet je mensen aan het woord laten die een andere mening hebben. We mogen niet filteren. Als iedereen in zijn eigen bubbel blijft, dan worden meningen heel erg radicaal en dat is net waar wij van wegwillen."

Hij verwijt de media dat ze censuur zouden toepassen. "Er is geen waarheidscommissie, van dat idee moeten we vanaf. Wetenschap betekent dat je alles in vraag mag stellen."

Wat dan met onwetenschappelijke meningen, zoals het weerlegde idee dat vaccins autisme veroorzaken of complottheorieën over een satanische, pedofiele elite? Waarom geef je die een platform? "Die mensen hebben een groot bereik en een grote aanhang", antwoordt Meert. "Zij spreken in hun eigen naam. Ik laat het aan de mensen en niet aan de overheid of de pers om te bepalen wat juist is. Ik heb ook Marc Van Ranst uitgenodigd. Ik had graag gehad dat hij gesproken zou hebben."