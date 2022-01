Mysterieuze boeksculpturen die onbekende vrouw 10 jaar geleden in Schotland achterliet, gaan onder de hamer

Dit verhaal begint in 2011. Op de tafel van de Schotse bibliotheek voor poëzie in Edinburgh is een boek achtergelaten. Geen gewoon boek, maar een oud boek, waaruit een boom van papier groeit. Het bevat de boodschap: "We weten dat een bibliotheek zo veel meer is dan een gebouw vol boeken. Een boek is zo veel meer dan pagina's vol woorden. Dit is voor jou, als steun voor bibliotheken, boeken, woorden en ideeën."