Verschillende gewonden bij schietpartij op universiteitscampus van Heidelberg in Duitsland

De lokale politie is uiterst karig met informatie, maar dit is duidelijk: er is een schietpartij geweest in een leszaal in de universiteit van Heidelberg, waarbij een dader het vuur heeft geopend op de aanwezigen. Daarbij zouden een onbekend aantal gewonden zijn gevallen. Een van die gewonden zou er erg aan toe zijn.

De politie bevestigt dat de dader dood is, maar de omstandigheden blijven onduidelijk. Volgens de Duitse omroep ARD zou hij zichzelf hebben neergeschoten. De politie gaat ervan uit dat er slechts een schutter is, maar is massaal aanwezig en heeft de omgeving afgezet.