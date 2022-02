Voorbije jaar nog meer ontslagen in eventsector dan in "rampjaar" 2020

Het voorbije jaar mocht er al wat meer in de eventsector dan in 2020, maar toch was 2021 nog altijd verlieslatend voor heel wat organisaties. Dat besluit het expertisecentrum Publieke Impact van Karel de Grote Hogeschool na een bevraging van de sector. Ze namen in 2020 elk kwartaal en in 2021 in december een enquête af. Aan de laatste bevraging namen 250 bedrijven deel.

"Het was nog altijd een rampjaar voor de sector", zegt onderzoeker Joris Verhulst. "De eventbedrijven verloren meer dan 50 procent van hun omzet ten opzichte van 2019. "De steunmaatregelen zijn grotendeels weggevallen dus ze moeten openblijven ervoor zorgen dat ze hun personeel kunnen betalen. Maar ze zitten natuurlijk met die limieten, zoals het maximumaantal van 200 bezoekers. Daardoor wordt het een pak minder rendabel."