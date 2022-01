Voormalig paus Benedictus XVI heeft valse verklaring afgelegd in onderzoek naar seksueel misbruik in kerk

Paus emeritus Benedictus XVI komt terug op zijn reactie waarin hij alle beschuldigingen over het toedekken van seksueel misbruik in de kerk heeft ontkend. De feiten kwamen vorige week aan het licht toen een Duits rapport over het misbruik in de kerk werd gepubliceerd.



In tegenstelling tot wat Benedictus eerder beweerde, nam hij in 1980 als aartsbisschop van München en Freising wel degelijk deel aan een vergadering over een priester, die beschuldigd werd van seksueel misbruik tegen kinderen. Het was de privésecretaris van Benedictus die in een persbericht, gepubliceerd door het portaal Vatican News, toegaf dat er eerder "fouten" waren geschreven.