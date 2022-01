Zes dagen lang warmer dan 40 graden Celsius: hitterecords sneuvelen in Australische stad Perth

Het record van opeenvolgende hittedagen is niet het enige hitterecord dat deze zomer sneuvelt in Perth. Over de hele zomer bekeken is het er nu al 11 dagen meer dan 40 graden Celsius geweest. Sinds het begin van de metingen in 1910 is dat nog nooit gebeurd. Het vorige record, zeven dagen in een volledig seizoen, werd bereikt in de zomers van 2006-2007, 2015-2016 en 2019-2020.