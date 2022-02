46 maatregelen moeten rivier Dommel in Noord-Limburg wapenen tegen klimaatverandering

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), de gemeentebesturen van Hechtel-Eksel, Lommel, Peer en Pelt hebben samen met verschillende organisaties nagedacht over de problemen en kansen voor de rivier de Dommel. Nu, twee jaar later staan er 46 concrete maatregelen op stapel. “We willen wateroverlast vermijden door bijvoorbeeld de stoepen in enkele woonwijken in Pelt te ontharden, ook het wachtbekken in Pelt zal vergroot worden”, legt Katrien Smet van de VMM uit. “De droogte willen we aanpakken door waterverspilling tegen te gaan, bijvoorbeeld bij bemaling of droogzuiging op werven. Er zal ook meer water vastgehouden worden in natuurgebieden.”