Aalst krijgt eerste "smuljungle" van Vlaanderen: "Mensen moeten weer voeling krijgen met de natuur"

Het eerste doel is om zoveel mogelijk mensen te sprokkelen die goesting hebben om het voedselbos aan te leggen. Maar het wordt wel geen klassiek voedselbos, zegt ze: "Na onderzoek blijkt dat we de verbinding met de natuur kwijt zijn. Als we zorg willen dragen voor onze natuur, moeten we eerst die verbinding terug activeren." Daarom gaat het team, met alle vrijwilligers die er willen bijkomen, eerst leren en verkennen. "Leren wat er vroeger was, welke geschiedenis er achter de plaats zit. Leren welke gerechten we kunnen koken met alles uit een voedselbos. En andere bossen bezoeken. Dan pas gaan we met het team bespreken wat we er gaan mee doen."