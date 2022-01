Einde van filmklassieker "Fight Club" in China aangepast: "Diepere laag gaat verloren door zwart scherm met tekst"

Het is niet duidelijk of het nieuwe einde er op initiatief van de Chinese overheid is gekomen, of dat de producers van de film of het streamingplatform de aanpassing proactief maakten. Maar het is alvast niet de eerste keer dat het gebeurt.

"Twee jaar geleden is er nog een rapport verschenen van een Amerikaanse auteursvereniging. De titel daarvan was 'Made in Hollywood, censored in Beijing'. De teneur van dat rapport: grote Amerikaanse producenten houden steeds meer rekening met de verlangens van de Chinese staat."