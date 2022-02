Afvalboot in Antwerpse stadsdokken verzamelde op een jaar tijd 9 ton drijvend afval 

Dankzij de boot zien de dokken er nu veel properder uit, volgens burgemeester Bart De Wever (N-VA). Hij wordt ook ingezet bij evenementen. "Wij verwachten bijvoorbeeld dit jaar de Tall Ships Race. Dan heb je gewoon zo'n vaartuig nodig om de rommel van de mensen op te ruimen. De wind zorgt ervoor dat afval in onze dokken samendrijft. Dat geeft een heel slordige aanblik. Dit vaartuig is eigenlijk een varende stofzuiger. We zijn heel blij dat we die hebben. Private partners, zoals de jachthaven, kunnen hem ook huren om bij hen de boel op te kuisen."

De boot werd vorig jaar 100 keer ingezet. Er is dus volgens burgemeester De Wever niet meteen een tweede nodig.