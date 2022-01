Amerikaanse vrouw wint 3 miljoen dollar door verdwaald bericht in junk mail

De jackpot van de Mega Millions-trekking van de Michigan Lottery was eind vorig jaar opgeklommen tot een hoog bedrag. Spears zag een advertentie op Facebook en kocht een ticketje op de website van de staatsloterij. "Enkele dagen later was ik op zoek naar een mailtje dat ik van iemand gekregen had moeten hebben. Ik controleerde mijn spam en daar zag ik een mailtje van de loterij dat ik gewonnen had", vertelt Spears. "Ik kon niet geloven wat ik las, dus logde ik in op mijn account bij de loterij om te checken of die boodschap klopte. Ik ben nog altijd in shock dat ik echt 3 miljoen dollar gewonnen heb."

Spears trok recent naar het hoofdkantoor van de Michigan Lottery om haar prijs te claimen. Ze is van plan om een deel van de winst te delen met haar familie en vroeger dan gepland met pensioen te gaan. "En ik heb de Michigan Lottery aan mijn lijst met veilige afzenders toegevoegd, in het geval ik nog eens een mail krijg dat ik een grote prijs gewonnen heb."