Antwerp Fashion Week kiest voor een beperkte editie door corona

Op zondag 6 en maandag 7 februari vindt in Antwerpen de tweede editie van de Antwerp Fashion Week plaats. De aankopers van kledingwinkels kunnen er gaan kijken naar de nieuwe herfst- en wintercollectie van agentschappen, designers en modemerken. Omdat veel mensen thuis werken, beperkt naar de horeca gaan en evenementen zijn weggevallen, wordt er minder kleding gekocht. Winkels passen ook hun aankoopgedrag aan om aan het einde van het seizoen met minder stock te blijven zitten. "We merken dat iedereen voorzichtig is en de vooraad bijvoorbeeld niet te groot maakt", legt organisator Dieter Deceuninck uit. "Er is ook meer vraag naar wat meer exclusieve merken, zeker door kleine boetieks die minder online werken. Zo kan die lokale winkelier toch nog het verschil maken met de verkoop online die door corona fors is toegenomen."