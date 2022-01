Bever knaagt verder aan boom in Halve Maan Diest, die dreigt om te vallen

Begin december had een bever al eens aan de boom geknaagd in de Halve Maan in Diest, maar de bever is teruggekeerd om verder te knagen. “Het is moeilijk in te schatten wat de bever nog gaat doen”, zegt Erik Spiessens van het Webbekoms Broek in Diest. “Hij is al sinds december aan de boom aan het knagen. Hij doet dat niet elke dag, maar af en toe als hij zin heeft, knaagt hij verder. Nu zijn we wel verrast dat die boom al zo ver is afgeknaagd.”