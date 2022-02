Beveren legt werken op de N70 tijdelijk stil omdat er een verhoogde waarde van giftig PFOS is gevonden

"Momenteel worden analyses gedaan van dieper in de grond en van het grondwater", legt Stefanie Nagels van AWV uit. Dat de PFOS onderzocht werd, is eerder toeval. "Er wordt momenteel geen standaard controle gedaan op PFOS. Maar er wordt wel gekeken of er een controle nodig is en dat was hier het geval. Maar het gebeurt dus niet standaard bij alle werken." De definitieve resultaten van de verdere onderzoeken worden over twee weken verwacht.