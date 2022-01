Bewoners van woonzorgcentrum in Lemberge krijgen inspraak in sollicitatiegesprek

Bij de aanwerving van een nieuwe verpleeg-en zorgkundige moet er in de jury altijd een extern lid zetelen. Bij Zorgband Leie en Schelde is het extern lid nu een van de bewoners. Sollicitanten In Lemberge moeten nu ook de goedkeuring krijgen van een bewoner van 93 jaar. Volgens Marleen Paelinck is het extern jurylid een geëngageerde man, die ook al in de participatieraden zetelt en zeer bekwaam is. "De man neemt aan het gesprek deel en maakt duidelijk wat de wensen zijn van de bewoners en vraagt ook duidelijk aan de sollicitanten hoe zij met de bewoners willen omgaan en hoe zij de relatie zien."