Bloody Sunday: hoe het Britse leger 50 jaar geleden de hoop op vrede in Noord-Ierland aan flarden schoot

Na de publicatie van het Saville-rapport biedt premier Cameron in 2010 zijn excuses aan in het Britse Lagerhuis: "De conclusies van dit rapport zijn overduidelijk. (...) Wat gebeurde op Bloody Sunday was tegelijkertijd ongerechtvaardigd en valt niet goed te praten. Het was verkeerd." En: "In naam van de regering en in naam van ons land zeg ik: het spijt me verschrikkelijk. I am deeply sorry. "