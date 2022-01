Boze landbouwer blokkeert weg met tractor uit onvrede met Aquafin-werken

De gracht die Aquafin graaft moet dus een oplossing bieden voor de wateroverlast in Meise. “Op verschillende plaatsen in de gemeente, onder andere in Rode, was er in augustus wateroverlast. De nieuwe gracht moet het water opvangen dat van de velden vloeit, dat gebeurt zo dicht mogelijk bij de bewoning. Vlakbij is Aquafin ook al bezig met grote collectorwerken. Daar zal het afgevoerde water opgevangen worden”, aldus schepen Heyvaert.