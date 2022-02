Brand in winkelcomplex: zware schade maar geen gewonden

In Sint-Stevens-Woluwe heeft het gisterenavond zwaar gebrand in een winkelcomplex. Op de hoek van de Leuvensesteenweg en de Harenheidelaan kreeg keukenwinkel Kvik het zwaar te verduren. De schade is groot maar er vielen geen gewonden. De brand is veroorzaakt door een kortsluiting in een kopieermachine, zo blijkt nu.