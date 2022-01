"Beste minister, mijn kinderen mochten de afgelopen 7 weken niet naar school, herbekijk de regels in het onderwijs"

Vandaag voelde voor ons heel even als de eerste schooldag na een lange wintervakantie van 7 weken. Mijn twee oudste kinderen waren dolgelukkig dat ze eindelijk weer naar school mochten met hun HRC. En ik? Ik was even dolgelukkig omdat ik eindelijk nog eens in alle stilte kon doorwerken zonder jengelende kinderen op de achtergrond. Het geluk was van korte duur want na 2 uur kreeg ik telefoon van onze directrice: “Kan je Mil onmiddellijk komen halen want de noodremprocedure voor de kleuterklas is ingezet omdat er meer dan 5 besmettingen zijn in zijn klasje?” Huh? Dit kan je niet menen?