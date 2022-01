Buitengewoon, intermediair zwart gat ontdekt in nabijgelegen sterrenstelsel

Het zwarte gat zat verstopt in B023-G078, een enorme sterrenhoop in het sterrenstelsel dat het dichtst bij ons ligt, de Andromedanevel. Er werd lang gedacht dat B023-G078 een bolvormige sterrenhoop was, maar de onderzoekers stellen dat het object in de plaats daarvan een gestripte kern is.



Gestripte kernen zijn de overblijfselen van kleine sterrenstelsels die in grotere stelsels gevallen zijn en waarvan de buitenste sterren weggerukt zijn door gravitationele krachten (zwaartekracht-krachten). Wat overblijft is een erg kleine, dichte kern die een baan omschrijft rond het grotere sterrenstelsel. En in het centrum van die kern zit dan een zwart gat.

"We hebben eerder grote zwarte gaten gevonden in zware gestripte kernen die veel groter zijn dan B023-G078. We wisten dat er kleinere zwarte gaten moesten zitten in gestripte kernen met een kleinere massa, maar daarvoor was er nooit direct bewijs gevonden", zei Renuka Pechetti. "Ik denk dat het zo goed als een uitgemaakte zaak is dat we eindelijk een van deze objecten gevonden hebben."

Pechetti is nu een postdoctoraal onderzoeker aan de Liverpool John Moores University, ze begon met het onderzoek aan de University of Utah en ze is de hoofdauteur van de studie.