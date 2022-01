Politie start intern onderzoek naar mogelijk overdreven politiegeweld tijdens coronabetoging

De man in kwestie zou klacht hebben ingediend bij de politie. De politie zelf kan enkel bevestigen dat ze "op de hoogte is van de zaak". De beelden zijn in ieder geval wel van afgelopen zondag.



"We voeren een intern onderzoek naar dit incident. Het is niet duidelijk of de man al dan niet betrokken was bij de betoging, dat maakt deel uit van het onderzoek", aldus woordvoerster Ilse Van de Keere. Wat er voorafgaand aan de beelden is gebeurd, is niet helemaal duidelijk.