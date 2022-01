"Kutbier" in Kuttekoven: café verkoopt opvallend Nederlands bier 

"Kutbier" is een blond bier gemaakt op basis van korianderzaad en... pruimen. Twee Nederlandse vrouwen brachten het bier enkele jaren geleden op de markt. "Ik heb er onlangs zo eentje geproefd, en ik vond het zeker niet slecht", steekt uitbater Benny Thijs van wal. "Ik dacht toen: als ik het een tweede keer naar binnen krijg, dan kan ik het even goed verkopen. En dat is ook gelukt."

Omwille van de duidelijke woordspeling kon Thijs het bier niet laten liggen. "Kutbier in Kuttekoven, dat is toch geweldig", lacht hij. "Na veel moeite is het gelukt om enkele kratten tot in het café te krijgen, dus binnenkort komt het officieel op de kaart te staan." Wie het bier toch al eens wil proeven, kan al terecht in het café in Borgloon. Interesse uit de buurt is er alvast bij de vleet. "Ik heb al heel veel telefoontjes gehad van klanten", klinkt het.