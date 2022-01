Na "Pano" over kippen: 1 op de 20 winkelproducten met kip of kalkoen is besmet met salmonella, hoe kan dat?

Ook in deze fase, voor het slachten, wordt het grootste deel van de tests door de boer afgenomen. In 2020 werden in deze schakel slechts 76 van de 10.707 kippenloten getest door het voedselagentschap. Bovendien is er een opvallend verschil tussen de tests die door boeren zelf worden afgenomen, en de tests van het voedselagentschap, blijkt uit cijfers van het FAVV. In 2020 toonde 4 procent van de tests bij boeren een besmetting, maar 9,2 procent van de stalen bij het voedselagentschap waren positief. Een groot verschil in de positiviteitsratio, dus.