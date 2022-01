Steeds meer covidbedden bezet door mensen die oorspronkelijk om andere redenen in ziekenhuis werden opgenomen

"In onze dagrapporten hebben het wij enkel over patiënten die opgenomen worden in het ziekenhuis voor covid", zegt Steven Van Gucht, viroloog bij Sciensano tijdens VRT NWS LIVE. "Vandaag waren dat 400 mensen, de afgelopen week ging het gemiddeld om zo'n 300 mensen per dag." Maar er is nog een andere categorie covidpatiënten: Het gaat om mensen die voor een andere problematiek worden opgenomen in het ziekenhuis, maar na een coronatest ook positief blijken te zijn.

Van Gucht ziet een duidelijke stijging in die tweede categorie patiënten: "Vorige week werden gemiddeld ongeveer 200 mensen per dag opgenomen op covidafdelingen voor een covidproblematiek, maar nog eens 150 mensen per dag bleken na een test ook positief te zijn." Ondertussen zou de verhouding tussen de twee categorieën ongeveer gelijk zijn.